Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 6. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'daki 14. ayağını 6. bitirdi.

Haber; AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 6. oldu
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15 Kasım 2020 15:40
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'daki 14. ayağında 6. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Valensiya şehrindeki 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenen Moto3 (Gran Premio de Europa) yarışını milli sporcu Deniz Öncü, 6. sırada bitirdi. 

Valensiya'da 30 sporcunun start aldığı yarışa 11. çizgiden başlayan 17 yaşındaki milli motosikletçi, rakipleriyle başa baş bir mücadele sergiledi. Red Bull KTM Tech 3 takımının genç sürücüsü, 23 tur sonunda damalı bayrağı 6. sırada gördü. 

Deniz Öncü, bu sonuçla pilotlar klasmanında puanını 44'e yükseltti.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son ayak yarışı, 22 Kasım Pazar günü Portekiz'de yapılacak.



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