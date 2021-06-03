Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
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03 Haziran 2021 15:00
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 4-6 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde yarışacak.

Ay-yıldızlı sporcu, yarın serbest antrenmanlara, 5 Haziran Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama yarışlarına katılacak. Deniz Öncü, 6 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.20'de Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında podyum için ter dökecek.

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