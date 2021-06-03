Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 4-6 Haziran tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde yarışacak.



Ay-yıldızlı sporcu, yarın serbest antrenmanlara, 5 Haziran Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama yarışlarına katılacak. Deniz Öncü, 6 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.20'de Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında podyum için ter dökecek.



