Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 15. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda ayağını 15. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 15. oldu
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27 Haziran 2021 16:37
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda ayağını 15. sırada tamamladı.

Şampiyonanın dokuzuncu ayağı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapıldı.

Red Bull KTM Tech3 takımının sporcusu Deniz Öncü, 15. cepten başladığı yarışta finişi yine 15. sırada gördü.

Yarışı, Leopard Racing takımından İtalyan Dennis Foggia kazandı.

 


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