Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Fransa'da düzenlenecek Dünya Moto3 Şampiyonası'nın yedinci ayağında yarışacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, sezonun yedinci yarışları hafta sonu Le Mans Pisti'nde gerçekleştirilecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda Moto3 sınıfında mücadele eden Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portekiz ve İspanya yarışlarındaki talihsizliğini Fransa'da kırmaya çalışacak.



Milli sporcu, yarın Le Mans'ta serbest antrenmanlara, 14 Mayıs Cumartesi günü ise sıralama turlarına katılacak. Sezonun yedinci mücadelesi 15 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.





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