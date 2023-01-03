Milli motosikletçi Deniz Öncü, ameliyat edildi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, sağ elindeki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.
Sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğraf paylaşan Deniz Öncü, "Başarılı bir ameliyat. Doktoruma çok teşekkür ederim. Şimdi tekrardan iyileşme zamanı." ifadelerini kullandı.
Antrenman sırasında kaza geçiren Deniz Öncü'nün sağ elinde kırık meydana gelmişti.
Sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğraf paylaşan Deniz Öncü, "Başarılı bir ameliyat. Doktoruma çok teşekkür ederim. Şimdi tekrardan iyileşme zamanı." ifadelerini kullandı.
Antrenman sırasında kaza geçiren Deniz Öncü'nün sağ elinde kırık meydana gelmişti.
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