Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2022'de şampiyonluk hedefiyle 'gaza' basacak

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda 2021 sezonunu 11. sırada bitiren milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek yıl şampiyonluk hedefiyle yarışacak.



Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Öncü, Red Bull'un düzenlediği sporcu etkinliği için geldiği Bolu Abant'ta yeni hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Organizasyonda ikinci senesini yaşadığını anlatan Öncü, "Güzel sezon geçirdim aslında. Bu sene çoğu yarışta kendimi kanıtlayabildim. Ceza almadığım ve düşmediğim neredeyse her yarışta birincilik, hiç olmasa da podyum için zorladım. Şansızlıklar, cezalar olmasa, belki bu sene bile şampiyon olabilirdim." diye konuştu.



ABD'deki talihsiz kaza nedeniyle iki yarıştan diskalifiye cezası aldığını anımsatan Red Bull sporcusu, "Üstüne sezon başında iki yarıştan start alma cezası gelince benim için çok zor oldu. Yapacak bir şey yok. Üç güzel podyumum var. Gelecek sene için hedefimde şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.



- "İnşallah arkamızdan bizler gibi daha fazla yetenek çıkar"



Deniz Öncü, yeni sezonun şubatta başlayacağını belirterek, "Sezon bittikten sonra mental olarak biraz rahatlamak istedim. Şimdi tekrardan normal düzenime gireceğim. Sabahları 6-7 gibi kalkıp her sabah 50-100 kilometre bisiklet, öğlen gibi de kros fit antrenmanı yapacağım. Ocakta da Sakarya'ya geçerek menajerim Kenan Sofuoğlu ile motor sürme antrenmanlarına başlayacağım." şeklinde konuştu.



Motor sporuna başlamak isteyenlere tavsiyeler de veren Öncü, şunları kaydetti:



"Benim yardımcı olabileceğimden çok önce kendisini kanıtlaması lazım. Mesela Türkiye Şampiyonası'na girip yarış kazanması, şampiyon olması lazım. Sonra Avrupa'ya açılması lazım. Hiçbir başarısı olmadan yardımım dokunamaz. Bize de Kenan ağabey çok büyük emek harcıyor. Onun sayesinde buralara geldik. İnşallah bizim arkamızdan da bizler gibi daha fazla genç yetenekler çıkar."



Deniz Öncü, yarışlarda elinden geleni yapacağını, bayrağı her zaman birincilik kürsüsünde tutmayı istediğini sözlerine ekledi.





