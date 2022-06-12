Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 5. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu
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12 Haziran 2022 14:42
Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ile MV Agusta Reparto Corse takımının genç pilotu Bahattin Sofuoğlu, Misano Pisti'nde mücadele etti.

Milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 5. sırada tamamladı. Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada bitirdi.

Öte yandan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 18. sırada finiş çizgisine ulaştı.

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