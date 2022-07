Milli motosikletçi Can Öncü, İngiltere'de 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ilk yarışı 5. sırada tamamladı.



İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde düzenlenen sezonun 5. etabında, milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu mücadele etti.



Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, İngiltere'de hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı 5. sırada geçti. MV Agusta Reparto Corse ekibinin sürücüsü Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 15. oldu.



Müsabakada Ten Kate ekibinin İsviçreli pilotu Dominique Aegerter birinci, Evan Bros takımından İtalyan Lorenzo Baldassarri ikinci, Orelac'ın İtalyan pilotu Raffaele De Rosa ise üçüncü sırayı aldı.



İngiltere'deki ikinci yarış, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ