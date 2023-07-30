Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu yarışı üçüncü bitirdi

Çekya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabında Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu yarışı 3. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu yarışı üçüncü bitirdi
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30 Temmuz 2023 16:17
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabında ikinci yarışı da 3. sırada tamamladı.

Most Pisti'nde yapılan yarışta hava şartları belirleyici oldu.

Yağmur nedeniyle ıslanan pistte gerçekleşen yarışı kazanan PETRONAS MIE Racing Honda takımının Büyük Britanyalı pilotu Tarran Mackenzie, şampiyonadaki ilk zaferini elde etti.

MV Agusta ekibinin Alman pilotu Marcel Schroetter ikinci sırayı aldı. Aynı takım adına yarışan ve yağmur yağdığında lastik değiştirmeyerek pistte kalmayı tercih eden Bahattin Sofuoğlu, üçüncü olarak Çekya'da ikinci kez podyuma çıktı.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, sürücüler klasmanında puanını 129'a yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. etabına, 8-10 Eylül tarihlerinde Fransa ev sahipliği yapacak.

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