Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Gelecek hafta "İspanya Superbike Şampiyonası"nda piste çıkacak olan milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyor.



Henüz 4 yaşında başladığı motokros yarışlarında 10 kez Türkiye şampiyonu olan Asrın Rodi Pak, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da desteğiyle 2016'da pist yarışlarına geçiş yaptı.



Pak, bu süreçte Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan ilk Türk sporcu ünvanını elde etti.



Pist yarışlarına geçiş yaptıktan sonra birçok başarı elde eden Pak, 2018'de ilk kez 1000cc'de İsviçre Superbike Şampiyonası'nda yarıştı.



Burada katıldığı 5 yarışın 3'ünde birincilik elde eden, ikisinde de podyuma çıkan Pak, 2019'da ise Yamaha Stratos Takımı ile İspanya Superbike Şampiyonası'na katıldı.



Milli sporcu, 12-13 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak 5. ve 6. ayak yarışları için çalışmalarını sürdürüyor.



Pak, İspanya Superbike Şampiyonası'nda podyum görmek istediğini belirtti.



Yarışların ilk 4 ayağının yapıldığını hatırlatan Pak, şunları kaydetti:



"Geçen yıla göre çok daha güçlü başladık. Hedefim birinciyle aramdaki farkı azaltmak. Ama asıl hedef tabii ki podyuma çıkmak ve birinciliği elde etmek. Bunun için de çok sıkı çalışıyoruz. Yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak benim için çok büyük bir gurur. İspanya benim için bir basamak ancak asıl hedefim Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci olabilmek. Buraya çıkabilmem için de İspanya'da güzel birincilikler elde etmem gerekiyor."



Milli takımı 5 sporcu ile temsil ettiklerini hatırlatan Pak, Kenan Sofuoğlu'nun da kendisi için bir "ağabey" olduğunu dile getirdi.



Pak, "O olmasaydı motosiklet benim için hayal olurdu. Bizi buralara getiren, bu kadar emek verip yarıştıran Kenan Sofuoğlu'dur. Özellikle yurt dışında Kenan Sofuoğlu çok büyük bir imaj. Takımlar onun ismini duyduğunda her şey değişiyor. Birden sizinle ilgilenmeye başlıyorlar. O yüzden Kenan ağabey hepimiz için çok önemli. Aynı zamanda çok büyük bir idol. 5 kez dünya şampiyonu olmuş birinin yanında olmak gurur verici." diye konuştu.



Motosiklet sporlarının maliyetli olduğunu hatırlatan Pak, bu branşa gönül vermiş kişilerin sponsorluklarla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



