Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yarıştığı Pitlane Endurance takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk ayağında 9. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı
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17 Nisan 2022 19:51
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yarıştığı Pitlane Endurance takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen ilk ayağında 9. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Le Mans kentindeki Bugatti Pisti'nde gerçekleştirildi.

Asrın Rodi Pak'ın takımı Pitlane Endurance, 24 saatlik yarışı genel klasmanda 9'uncu, Superstock kategorisinde ise 5. sırada tamamladı.

 

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