Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da yarıştı

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika etabında 14.sırada tamamladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirildi.
Asrın Rodi Pak'ın takımı Slider Endurance, 24 saatlik yarışı genel klasmanda 14'üncü, Superstock kategorisinde ise 6. sırada tamamladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirildi.
Asrın Rodi Pak'ın takımı Slider Endurance, 24 saatlik yarışı genel klasmanda 14'üncü, Superstock kategorisinde ise 6. sırada tamamladı.
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