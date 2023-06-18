Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da yarıştı

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yer aldığı Slider Endurance takımı, FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika ayağında genel klasmanda 14. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da yarıştı
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18 Haziran 2023 16:49
Son güncelleme 18 Haziran 2023 16:50
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak,  Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika etabında 14.sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirildi.

Asrın Rodi Pak'ın takımı Slider Endurance, 24 saatlik yarışı genel klasmanda 14'üncü, Superstock kategorisinde ise 6. sırada tamamladı.

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