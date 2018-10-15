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Milli masa tenisçiler 11 sporcu ile madalya peşinde

Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek

Kaynak: AA
Milli masa tenisçiler 11 sporcu ile madalya peşinde
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15 Ekim 2018 12:47
Bedensel engelli masa tenisçiler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından Slovenya'da düzenlenen 2018 Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada bugün sınıflandırmalar yapılacak. Organizasyonda milli sporcular Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, İrem Oluk, Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Hilal Türkkan ve Merve Cansu Demir madalya mücadelesi verecek.

Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, 21 Ekim'de sona erecek.

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