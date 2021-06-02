Milli masa tenisçi Ebru Acer, Paralimpik Oyunları'na katılmak için Slovenya'da kota arayacak.

Milli masa tenisçi Ebru Acer, Slovenya'da düzenlenecek 2021 ITTF-PTT Paralimpik Oyunlar Masa Tenisi Dünya Eleme Turnuvası'na katılacak.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 7 Haziran'a kadar Slovenya'da sürecek turnuvaya katılan milli takım kafilesinde federasyonun asbaşkanı Efkan Korkmaz, milli takım antrenörleri Bülent Baran, Derya Tuncal ve milli sporcu Ebru Acer'in yer aldığı belirtildi.



Turnuva hakkında açıklama yapan Efkan Korkmaz, "Milli takımlarımız olarak son yıllarda almış olduğumuz başarılar bizleri fazlası ile mutlu etmekte, geçmiş turnuvalarda olduğu gibi Slovenya'da da İstiklal Marşı'mızı okutarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



