Milli masa tenisçi Altınkaya, ana tabloyu kaçırdı!

Masa tenisinde dünya sıralamasına göre ilk defa düzenlenen Grand Smash Turnuvası'nda milli sporcu Sibel Altınkaya, ana tabloya kalmayı kıl payı kaçırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli masa tenisçi Altınkaya, ana tabloyu kaçırdı!
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09 Mart 2022 23:54
Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, Singapur'da ana tabloya kalmayı finalde kaçırdı.

Milli masa tenisçiler Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz, Singapur'da düzenlenen ve dünyanın en iyi sporcularının da yer aldığı organizasyonun elemlerinde mücadele etti.

Sibel Altınkaya, elemelerde ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Yunan Aikaterini Toliou'yu 3-0 yendi. Elemelerin final maçında Lüksemburglu Sarah De Nutte'yle karşılaşan Sibel, 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmesine rağmen son seti 11-9, karşılaşmayı da 3-2 kaybederek ana tabloya kalma fırsatını değerlendiremedi.

Diğer milli sporcu Özge Yılmaz ise elemelerin ilk turunda Nijeryalı Offiong Edem'e 3-2 kaybederek ana tablo şansını yitirdi.

 

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