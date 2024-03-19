Haber Tarihi: 19 Mart 2024 15:52 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 15:52

Milli maçlar ne zaman? Türkiye, Macaristan ve Avusturya maçı ne zaman?

Futbolda milli heyecan başlıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, İstanbul'da toplanacak. Futbolseverler ise maç tarihlerine odaklandı. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?

Milli maçlar ne zaman? Türkiye, Macaristan ve Avusturya maçı ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu açıklandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. İşte, Macaristan ve Avusturya maçı tarihleri...

MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:

22 Mart Cuma:

TSİ 22.45 Macaristan-Türkiye (Puskas Arena)

Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

26 Mart Salı:

TSİ 22.45 Avusturya-Türkiye (Ernst Happel)

A Milli Takım, 26 Mart Salı TSİ 22.45'te oynanacak mücadelenin ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer, ilk kez aday kadroya davet edildi.

Bu isimlerin dışında kaleci Okan Kocuk daha önce A Milli Takım'a çağrılmış ancak ailevi sebepler nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılarda kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)

Milli takıma davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
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