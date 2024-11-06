Milli maçın stadyumu değişti!

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı olan Karadağ - Türkiye karşılaşması, Podgorica Şehir Stadyumu yerine Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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Milli maçın stadyumu değişti!
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06 Kasım 2024 18:19
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı olan Karadağ - Türkiye karşılaşması, Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ - İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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