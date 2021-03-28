Milli maçımızın stadyumu değişebilir! İtalya karar veremiyor...

İtalya Futbol Federasyonu ve İtalyan Hükümiet, EURO 2020 ile ilgili 7 Nisan'a kadar kesin bir karar vermek zorunda.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.



UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.



11 HAZİRAN'DA TÜRKİYE - İTALYA OYNANACAK



Roma Olimpico ile EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, aynı zamanda açılış seremonisini de düzenleyecek.



Açılış seremonisinin ardından Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.



Roma Olimpico, Milli maçımızın dışında 16 Haziran'da İtalya - İsviçre, 20 Haziran'da İtalya - Galler ve 3 Temmuz'da bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.



HÜKÜMET ONAYLI YAZI VERİLMEZSE YER DEĞİŞECEK



İtalya Futbol Federasyonu, hükümet onaylı bir şekilde seyirci alınacağını 7 Nisan'a kadar bildirmezse alternatif bir stadyum bulunacak ya da ev sahibi olan stadyumlardan birine maçlar kaydırılacak. Dolayısıyla, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı maçın da yeri değişmiş olacak.



EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ



Hollanda, Johan Cruyff Arena

Azerbaycan, Olimpik Stadyum

İspanya, San Mames

Romanya, Ulusal Arena

Macaristan, Puskas Arena

Danimarka, Parken

İrlanda, Aviva

İskoçya, Hampden Park

İngiltere, Wembley

Almanya, Allianz Arena

İtalya, Olimpik Stadyum

Rusya, Krestovsky



