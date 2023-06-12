Milli maça Samsun'da ilgi yoğun

A Milli Takımımız, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında Galler Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.



Grubunda oynadığı 2 maçta 1 kez kazanan, 1 kez de mağlup olan Ay-Yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan Galler mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Karşılaşma biletlerinin ne zaman ve nerede çıkacağı ise belli oldu.



ÖNCELİK TFF KARTLILARDA



Satışlar ilk olarak 12 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Taraftar Kırmızı Grup üyelerine yapılacak. 13 Haziran tarihinde ise Passolig üzerinden yaklaşık 14 bin taraftar Türkiye-Galler karşılaşması biletlerini satın alabilecek. Stadın geriye kalan kapasitesi ise TFF tarafından sponsorlara ayrılacak. Yine 1400 civarında Galler taraftarı da takımlarına destek olmak adına 19 Mayıs Stadyumu'nda yerini alacak.



BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU



Karşılaşmanın bilet fiyatlarının ise kale arkası 150 TL, Maraton 250 TL ve Batı Alt-Üst 350 TL olması bekleniyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Türkiye-Galler mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda üst düzey davetlinin takip etmesi bekleniyor.



ADAY KADRO AÇIKLANDI



A Milli Takımımızın aday kadrosu şu şekilde:



Kaleciler: Uğurcan Çakır, Mert Günok, Muhammed Şengezer

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha ve forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir (Hedef Halk)





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