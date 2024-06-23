Milli maç sonrası Montella ve Hamit Altıntop'a tepki!

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti.Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Hamit Altıntop'u eleştiren bir paylaşım yaptı.Ahmet Çakar,ifadelerini kullandı.Fırat Aydınus ise,şeklinde bir paylaşım yaptı.