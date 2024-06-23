Milli maç sonrası Montella ve Hamit Altıntop'a tepki!

Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e kaybettiği maçın ardından Vincenzo Montella ve Hamit Altıntop'u eleştiren bir paylaşım yaptı.

Milli maç sonrası Montella ve Hamit Altıntop'a tepki!
A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Hamit Altıntop'u eleştiren bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, "Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi siz menajerlerin oyuncağı olmuşsunuz!" ifadelerini kullandı.

Fırat Aydınus ise, "Ronaldo 39, Pepe 41, Büyükekşi 63." şeklinde bir paylaşım yaptı.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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