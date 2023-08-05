Milli kürekçilerden Paris'te 3 madalya

19 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın 1 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli kürekçilerden Paris'te 3 madalya
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05 Ağustos 2023 16:43
Türkiye 19 Yaş Altı Kürek Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yarışlara 4 ekip, 10 sporcuyla katılan Türkiye adına ilk altın madalya 06.33.83'lük dereceyle Aytimur Selçuk ve Enes Biber'den oluşan "iki tek" ekibinden geldi.

Türkiye adına ikinci altın madalyayı ise "tek çifte" kategorisinde yarışan Halil Kaan Köroğlu, 07.06.42'lik derecesiyle aldı.

Yarışlarda Yusuf Ziya Ateş, Gökmen Kaan Sezer, Selin Boz, Yiğit Yaşar Doğruok ve Ahmet Erdem'den oluşan "dört tek dümencili" ekibi ise genel sıralamada 06.26.54'lük dereceyle bronz madalya kazandı.

Öte yandan "iki çifte" kategorisinde yarışan Alper Şevket Eren ve Giray Yazçayır ise yarışları dördüncü bitirdi.

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