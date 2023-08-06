Milli kürekçilerden 2 madalya!

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Milli kürekçiler 1'i altın 2 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçilerden 2 madalya!
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06 Ağustos 2023 16:26
Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın dokuzuncu gününde Kürek Milli Takımı, 1 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kürek Milli Takımı yarışlara "hafif kilo tek çifte" ve "dört tek" ekipleriyle katıldı.

Hafif kilo tek çifte kategorisinde mücadele eden Enes Gök, 7.11.96'lık derecesiyle birinci sırada yer alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Ahmet Ali Kabadayı ve Ulaş Kurt'tan oluşan dört tek ekibi ise yarışları 6.18.14'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 7 altın, 10 gümüş, 10 bronz olmak üzere 27'ye yükseldi.

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