Milli kürekçiler Slovenya'da 11 madalya kazandı

Slovenya'da düzenlenen 65. Uluslararası Bled Yarışları'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler Slovenya'da 11 madalya kazandı
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13 Haziran 2021 16:14
Slovenya'da düzenlenen 65. Uluslararası Bled Yarışları'nda milli kürek sporcuları, 6 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bled şehrindeki yarışlara Slovenya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Almanya, Macaristan, Moldova, Hollanda, Sırbistan, Slovakya, İsviçre ve Türkiye'den 90 kulüp ve 589 sporcu katıldı.

Milli sporcular, yarışlarda 6 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

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