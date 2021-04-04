Milli kürekçiler, İtalya'da olimpiyat vizesi için mücadele edecek

Kürekte Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları, 5 Nisan Pazartesi günü İtalya'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler, İtalya'da olimpiyat vizesi için mücadele edecek
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04 Nisan 2021 15:40
Kürekte Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları, 5 Nisan Pazartesi günü İtalya'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Nisan tarihlerinde Varese kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular, 3 kategoride mücadele edecek.

Olimpiyatlara kota veren yarışlara katılacak milli takım kadrosu şöyle:

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte) Fatih Ünsal-Enes Gök (10 ülke)

M 1x (Erkek tek çifte) Onat Kazaklı (16 ülke)

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte) Mervenur Uslu-Elis Özbay (7 ülke)

 


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