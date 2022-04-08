Milli kürekçiler Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Genç ve yıldız kategorilerinde mücadele eden milli kürekçilerin de mücadele edeceği Uluslararası Zagreb Yarışları başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler Hırvatistan'da turnuvaya katılacak
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08 Nisan 2022 22:12
Genç ve yıldız kategorilerinde mücadele eden milli kürekçiler, Uluslararası Zagreb Yarışları'na (Croatia Open) katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen turnuva, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Cumartesi günü başlayacak.

İki gün sürecek organizasyonda, Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, 12 sporcuyla 14 yarışta boy gösterecek.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İlic ve antrenörler Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Süheyl Yılmaz ve Taner Demir'in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle:

Yıldız kadınlar:

Tek çifte: Derensu Kutluata

İki çifte: Damla Sungunapa, Merve Yeşilmen

Yıldız erkekler:

Tek çifte: Mehmet Emin Sarıoğlu

Tek çifte: Enes Akdaş

İki tek: Yasin Şen, Eren Akbaş

İki çifte: Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu

Genç kadınlar

Tek çifte: Derensu Kutluata

İki çifte: Damla Sungunapa, Merve Yeşilmen

Genç erkekler

Tek çifte: Halil Kaan Köroğlu

Tek çifte: Ömer Faruk Şan

Tek çifte: Giray Yazçayır

İki tek: Mert Can Çayır, Alper Şevket Eren

İki çifte: Halil Kaan Köroğlu, Ömer Faruk Şan

Dört tek: Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş, Yasin Şen

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