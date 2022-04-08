Milli kürekçiler Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Genç ve yıldız kategorilerinde mücadele eden milli kürekçiler, Uluslararası Zagreb Yarışları'na (Croatia Open) katılacak.



Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen turnuva, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Cumartesi günü başlayacak.



İki gün sürecek organizasyonda, Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, 12 sporcuyla 14 yarışta boy gösterecek.



Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İlic ve antrenörler Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Süheyl Yılmaz ve Taner Demir'in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle:



Yıldız kadınlar:



Tek çifte: Derensu Kutluata



İki çifte: Damla Sungunapa, Merve Yeşilmen



Yıldız erkekler:



Tek çifte: Mehmet Emin Sarıoğlu



Tek çifte: Enes Akdaş



İki tek: Yasin Şen, Eren Akbaş



İki çifte: Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu



Genç kadınlar



Tek çifte: Derensu Kutluata



İki çifte: Damla Sungunapa, Merve Yeşilmen



Genç erkekler



Tek çifte: Halil Kaan Köroğlu



Tek çifte: Ömer Faruk Şan



Tek çifte: Giray Yazçayır



İki tek: Mert Can Çayır, Alper Şevket Eren



İki çifte: Halil Kaan Köroğlu, Ömer Faruk Şan



Dört tek: Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş, Yasin Şen





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