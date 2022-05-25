Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

Kürek Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak
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25 Mayıs 2022 15:46
Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek organizasyonda üç kategoride madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda yarışacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

W 1x (Kadınlar tek çifte): Elis Özbay

M 2- (Erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın-Aydın İnanç Şahin

LM 1x (Hafif kilo erkekler tek çifte): Enes Yenipazarlı

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