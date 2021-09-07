Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
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07 Eylül 2021 15:55
Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyona, 11-12 Eylül tarihlerinde Struga kentinde düzenlenecek.

Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan Balkan Kürek Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, son kampını Sakarya'da yapıyor.


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