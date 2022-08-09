Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Milli kürekçiler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
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09 Ağustos 2022 16:03
Milli kürekçiler, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'te 11-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 4 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:

M2- (Erkekler İki Tek)

Aydın İnanç Şahin - Kaan Yılmaz Aydın

LM2- (Hafif Kilo Erkekler İki Tek)

Bayram Sönmez - Enes Yenipazarlı

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