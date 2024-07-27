Milli kürekçi Elis Özbay'ın çeyrek final yolu

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te repesaj mücadelesine çıkacak ve çeyrek finale yükselmek için Singapur, İran ve Cezayir'li rakipleriyle yarışacak.

Milli kürekçi Elis Özbay'ın çeyrek final yolu
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıkacak.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte elemelerinde mücadele etti.

Organizasyonda 7:57.06'lık derecesiyle serisinde 4'üncü olan Elis Özbay, çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Repesaj mücadelesinde yarın Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışacak Elis, ilk iki sırada yer alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

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