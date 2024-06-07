Milli kürekçi Elis Özbay'dan Paris 2024'e kota!

Milli kürekçi Elis Özbay, olimpiyat kota yarışları sonuçlarına göre hazırlanan sıralama doğrultusunda, kadınlar tek çifte (W1X) kategorisinde Paris 2024 kotası aldı. Elis Özbay, oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın kürekçi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçi Elis Özbay'dan Paris 2024'e kota!
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07 Haziran 2024 14:45
Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Elis Özbay, oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın kürekçi oldu.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Elis, olimpiyat kota yarışları sonuçlarına göre hazırlanan sıralama doğrultusunda, kadınlar tek çifte (W1X) kategorisinde Paris 2024 kotası aldı.

Geçen yıl 23 yaş altı hafif kilo tek çifte kategorisinde dünya şampiyonluğu, 2022'de de aynı kategoride Avrupa şampiyonluğu ve dünya 2'nciliği elde eden Elis, 2021'de ise 23 yaş altı hafif kilo iki çifte kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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