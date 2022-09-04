Milli kürekçi Elis Özbay, Avrupa şampiyonu oldu

Milli kürekçi Elis Özbay, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçi Elis Özbay, Avrupa şampiyonu oldu
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04 Eylül 2022 16:25
Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.

Hazewinkel'de gerçekleştirilen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan'dan Evangelia Anastasiadou 07:59.68 ile ikinci, Büyük Britanya'dan Olivia Bates ise 08:02.65 ile üçüncü sırayı aldı.

Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu ile yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

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