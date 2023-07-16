Milli kızlar avrupa beşincisi

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Bosna Hersek'i 34-26 mağlup ederek turnuvayı beşinci bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kızlar avrupa beşincisi
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16 Temmuz 2023 21:24
Litvanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Bosna Hersek'i 34-26 yenerek organizasyonu beşinci tamamladı. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan beşincilik maçında Bosna Hersek'le karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 18-12 önde bitirin milliler, maçı da 34-26 kazanarak turnuvayı beşinci olarak bitirdi.

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