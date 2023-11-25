Milli kick boksçulardan tam 41 madalya

Milli kick boksçular, Dünya Şampiyonası'nda 10'u altın 41 madalya kazandı. Türkiye organizasyonda takım halinde de şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kick boksçulardan tam 41 madalya
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25 Kasım 2023 23:25
Milli sporcular, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 17 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 41 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Albufeira kentinde yapılan şampiyonaya, 70 ülkeden 2000'e yakın kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 41 madalyayla tarihimizde ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olduk. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan en büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilatına, Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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