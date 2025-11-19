26 Kasım
Milli kick boksçu Hatip Emlek, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli kick boksçu Hatip Emlek, 21-30 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

calendar 19 Kasım 2025 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli kick boksçu Hatip Emlek, 21-30 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Mersin Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyonda büyük erkekler kategorisinde yarışacak milli sporcu, 57 kilogramda ringe çıkacak.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hatip, şampiyona öncesi Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'e ziyarette bulundu.

Şener, Hatip'e şampiyonada "başarı" diledi.

Ziyarette Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu ve antrenör Nasır Kandemir de yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
