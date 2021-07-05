Milli kick boksçu Emre Şahin'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Spor hayatına 10 yaşındayken karateyle başlayıp kısa bir süre sonra antrenörünün tavsiyesiyle kick boksa yönelen Emre Şahin, yaklaşık 21 yıldır ringlerde ter döküyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu da olan milli kick boksçu Şahin'in, çok sayıdaki Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası başarıları da bulunuyor.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda 3'üncülük elde eden Şahin, 2019'da Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.



Aynı yıl içerisinde Antalya'da düzenlenen dünya şampiyonasını 3'üncü bitiren Şahin, son olarak aynı kentte nisan ayında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak ekimde İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



- Hem şampiyonaya hazırlanıyor hem de şampiyon sporcular yetiştiriyor



Dünya şampiyonasına hazırlanan Şahin, aynı zamanda geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için Palandöken ilçesindeki özel bir salonda da antrenörlük yapıyor.



Milli sporcu Emre Şahin, AA muhabirine, 10 yaşında tekvando ve kick boks dallarında başladığı spor hayatında büyük zorluklar çektiğini ve amacına ulaşarak sonunda çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde ettiğini söyledi.



Sayısız Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



"Milli takım seçmesini garantiledim. Ekim ayında İtalya'da dünya şampiyonası yapılacak. Orada nasipse inşallah şanlı Türk bayrağımızı temsil edeceğim. Bu maçlarda artık tecrübe dediğimiz olay farklı ortaya çıktığı için biz Türkiye şampiyonalarında çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz."



- "Bayrağımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"



Şahin, 2 yıl önce Türkiye'deki dünya şampiyonasında aldığı 3'üncülük sonrası çok duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Oradaki insanların bizlere destek vermesi, özellikle o an ve o anki duygusallık gerçekten tarif edilmez. Orada yaşadığım anlar anlatılmaz. Orada o duyguyu gerçekten ağlayarak yaşadım. İnşallah Allah herkese nasip eder. Bayrağımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah güzel başarılarla da sonuçlandırırız." dedi.



Aynı zamanda vatana ve millete faydalı nesiller yetiştirmek için antrenörlük yaptığını belirten Şahin, bir yandan şampiyonalara hazırlandığını ve bir yandan da sporcu yetiştirdiğini sözlerine ekledi.



