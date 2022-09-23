Milli kayakçıların hedefi olimpiyatlar için kota almak

Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2026 yılında İtalya'da yapılacak Kış Olimpiyatları'na kota almak için yoğun tempoda çalışıyor.



Türkiye Kayak Federasyonu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında çeşitli şehirlerden gelen milli kayakçılar, üniversite yerleşkesinde yaklaşık bir hafta tekerlekli kayak ve güç geliştirme ile test ölçüm kampı yaptı.



Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Sportif Genel Koordinatörü Harun Akyol, AA muhabirine, olimpik ve genç takım sporcularının yarışmalara hazırlandığını söyledi.



Kamplarının bir bölümünü Sivas'ta gerçekleştirdiklerini belirten Akyol, sporcuların Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin performans laboratuvarında testlere girdiğini aktardı.



Akyol, Sivas kampını başarıyla tamamladıklarını ifade ederek, "Gerçek anlamda ölçüm ihtiyacı duyduğumuz elit sporcuların burada olması lazımdı. Biz de ona göre gelip ölçümlerimizi yapıp bitirdik. Güzel de bir hava yakaladık, burayı artık es geçmeyeceğiz." diye konuştu.



Kayaklı koşunun dünyada efor bakımından çok önem arz eden bir spor olduğunu vurgulayan Akyol, "Sporcularımızın performanslarına devam etmeleri için tekerlekli bir sistem var. Bu sistemle sanki karın üzerinde kayar gibi gerçek antrenmanlarını yapabiliyorlar. Bu sayede antrenmanlarımız aksamıyor." ifadelerini kullandı.



- "Olimpiyat kotası almak için çalışacağız"



Akyol, sporcuların olimpiyat kotası alabilmesi için puanlara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Sporcularımızın puanlarını toplayabilmesi için gerçek anlamda güçlü bir kamp ve disiplinli çalışma yapması lazım. Biz de buna başladık. Önümüzdeki aylardan itibaren yapılacak yarışmalarda bu çocukların olimpiyat kotası alması için çalışacağız. Küçük sporcularımızı da büyük takıma entegre edip, yaş kategorilerinde sporcularımızın Avrupa'da ve uluslararası federasyonumuzun belirlediği yarışmalarda dereceler almasını planlıyoruz."



Milli kayakçı Yusuf Emre Fırat (22) ise 11 yaşında öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı kayaklı koşuda 2015 yılında milli takıma seçildiğini anlattı.



Balkan ve Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu ve geçen yıl Çin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katıldığını anımsatan Yusuf Emre, "Kışın yapılacak Dünya Şampiyonası, ardından da 2026'daki olimpiyatlara kota almak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sıcak havalarda asfaltın sıcağıyla zorlu antrenmanlar yaptıklarına değinen Yusuf Emre, "Yazın çalışmamız lazım ki kışın yarışmalarda madalyaları alabilelim. İlk olimpiyat yarışmam, üzerimdeki stres ve sakatlanmam nedeniyle kötü geçti. 2026 Olimpiyatları'na güzel çalışırsak inşallah ilk 50'ye girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



- Dilan Demir: "En iyi şekilde olimpiyatlara katılmayı düşünüyoruz"



Milli sporcu Dilan Demir de (20) ortaokul son sınıftayken kayağı tanıtmak için okullarına gelen bir antrenörün tavsiyeleri üzerine kayaklı koşuya başladığını söyledi.



Kayaklı koşuyu 8 yıldır severek yaptığını belirten Dilan, Türkiye şampiyonlukları ve Anadolu liglerinde dereceler elde ettiğini ifade etti.



Yaz aylarında çok çalışıp, güç depolamaları gerektiğini aktaran Dilan Demir, "Her kampta belirli testlerden geçiyoruz, kendimizi değerlendirebiliyoruz. Eksikliklerimizi buluyoruz, yanlışlarımızı görüyoruz. Bunları düzelterek 4 yıl içerisinde en iyi şekilde olimpiyatlara katılmayı düşünüyoruz. Her sporcunun olimpiyatlara gitme hedefi vardır. Önemli olan gitmek değil, aslında iyi bir derece elde edebilmektir, bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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