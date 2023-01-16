Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Polonya'da 25. oldu

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 25. oldu.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane şehrinde organize edilen Dünya Kupası elemelerinde Fatih Arda, 130 metrelik atlayışıyla en iyi 30 sporcu arasına girerek finale kaldı.



Finalde 118.5 metrelik atlayışıyla 226.4 puan elde eden Fatih Arda, organizasyonu 25. sırada tamamladı.



Dünya Kupası'nda diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise final turunu 97.5 metrelik atlayışıyla tamamladı.





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