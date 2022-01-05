Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan bir final daha!

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Avusturya'da düzenlenen Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın dördüncü ayağında finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan bir final daha!
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05 Ocak 2022 17:07
Mili sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın dördüncü ve son ayağında finale kaldı.

Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Bischofshofen'da düzenlenen yarışta Fatih Arda İpçioğlu, 77 sporcu arasında ilk 50'ye girerek adını bir kez daha finale yazdırdı.

Elemede 115 metrelik atlayışıyla 44. olan Fatih, bu akşam yapılacak finalde elemeyi 7. sırada bitiren Alman sporcu Andreas Wellinger'le eşleşti. Wellinger, elemede 120 metrelik atlayış gerçekleştirdi.

Bir diğer Türk sporcu Muhammed İrfan Çintimar ise 78 metrelik atlayışıyla 75. oldu.

Final müsabakaları bugün TSİ 18.30'da başlayacak.


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