Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, ilk kez büyükler kategorisinde yarışacak

Türkiye'nin ilk ve tek milli kadın karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'daki "Dünya Kupası'na Giden Yol" organizasyonunda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, ilk kez büyükler kategorisinde yarışacak
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05 Ekim 2023 14:21
Türkiye'nin ilk ve tek milli kadın karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'daki "Dünya Kupası'na Giden Yol" organizasyonunda ilk kez büyükler kategorisinde yarışacak.

İtalya Franciacorta Karting Pisti, bu hafta sonu hem FIA Dünya Karting Şampiyonası hem de "Dünya Kupası'na Giden Yol" yarışlarına ev sahipliği yapacak. Milli sporcu Ayşe Çebi ise "Dünya Kupası'na Giden Yol" organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında yer alacak.

Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok sayıda yarışa katılan genç sporcu, bu organizasyonla 3 sezon yarıştığı gençler kategorisine veda ederek büyükler kategorisine geçecek.

Karting sporu ile 12 yaşında tanışan Çebi, bu sezon ACI İtalya Karting Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından 8 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı bu organizasyona katılmaya hak kazanmıştı.

 
 
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