Milli karatecinin yaralandığı olayda 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün iki grup arasında çıkan kavgada milli karateci Umut Eren Gündoğ'un bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan E.C.A (20) ile E.A'nın (17) işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.



Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada, Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçakla yaralanmış ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Kavganın ardından kaçan şüpheliler E.C.A. ile E.A. polislerce gözaltına alınmıştı.





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