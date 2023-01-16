Milli karatecilerden Atina'da 6 madalya

Türkiye Karate Federasyonu, milli sporcuların Atina'da 6 bronz madalya kazandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karatecilerden Atina'da 6 madalya
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16 Ocak 2023 00:34
Karate 1 Serisi'nin Atina ayağında milli sporcular, 6 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 13-15 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirildi.

Karatede A Milli Takıma kaynak ve aday olarak düşünülen, dünya sıralamasında ön sıralara çıkmak için mücadele eden sporcuların katıldığı Karate 1 Serisi'nin Atina ayağında milli sporcular 6 bronz madalya kazandı.

Atina'da bronz madalya kazanan takım ve sporcular şöyle:

- Kadın kata takımı: Damla Su Türemen-Keydanur Çolak-Damla Pelit-Zehra Kaya

- Kadınlar kata: Keyda Nur Çolak

- Kadınlar kumite 50 kilo: Sevil Baş

- Kadınlar kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok

- Erkekler kumite 60 kilo: Mert Halıcı

- Erkekler kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

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