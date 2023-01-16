Milli karatecilerden Atina'da 6 madalya

Karate 1 Serisi'nin Atina ayağında milli sporcular, 6 bronz madalya elde etti.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 13-15 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirildi.



Karatede A Milli Takıma kaynak ve aday olarak düşünülen, dünya sıralamasında ön sıralara çıkmak için mücadele eden sporcuların katıldığı Karate 1 Serisi'nin Atina ayağında milli sporcular 6 bronz madalya kazandı.



Atina'da bronz madalya kazanan takım ve sporcular şöyle:



- Kadın kata takımı: Damla Su Türemen-Keydanur Çolak-Damla Pelit-Zehra Kaya



- Kadınlar kata: Keyda Nur Çolak



- Kadınlar kumite 50 kilo: Sevil Baş



- Kadınlar kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok



- Erkekler kumite 60 kilo: Mert Halıcı



- Erkekler kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer





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