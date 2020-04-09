Milli karateciler, kampı eve taşıdı

Karate A Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürüyor.

Haber; AA
Milli karateciler, kampı eve taşıdı
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09 Nisan 2020 23:22
Karate A Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, milli sporcuların evlerindeki antrenmanlarına yer verildi.

Paylaşımda, Karate A Milli Takımı'nın koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Milli takım teknik heyetinin koordinasyonunda hazırlanan günlük çalışma programı ile formlarını koruyan milli karatecilerin, karantina sonrasında performans kaybı yaşamamayı hedeflediği aktarıldı. Evde yapılan çalışmaların, milli takım antrenörleri tarafından takip edilerek değerlendirildiği kaydedildi.

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