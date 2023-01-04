Milli karateciler Atina'da kürsü mücadelesi verecek

Karate 1 Serisi Atina Ayağı, 13-15 Ocak tarihlerinde yapılacak.
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'daki organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
Kadın ferdi kata: Damla Su Türemen, Keydanur Çolak, Damla Pelit, Zehra Kaya
Erkek ferdi kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Kutluhan Duran
Kadın takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya
Erkek takım kata: Furkan Kaynar, Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar
Ferdi kadın kumite: Müşerref Özdemir, Selvanur Akkurt, Sevil Baş (50 kilo), Damla Ocak, Esra Karabağ, Gülsen Demirtürk (55 kilo), Gülbahar Gözütok, Çağla Eser, İrem Durmaz, Fatma Naz Yenen (61 kilo), Sude Nur Aksoy (68), Fatma Uygur, Rabia Şentürk, Hira Nur Kasatura (+68 kilo)
Ferdi erkek kumite: Mert Halıcı, Hasan Celal Yıldırım, Burak Özdemir (60 kilo), Ömer Abdurrahim Özer, Ekrem Altuner Yılmaz (67 kilo), Enes Bulut, Can Arslan, Alperen Yaman (75 kilo), Murat Öz, Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Samet Gök (84 kilo), Ahmet Bulut, Furkan Kayalı (+84 kilo)
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'daki organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
Kadın ferdi kata: Damla Su Türemen, Keydanur Çolak, Damla Pelit, Zehra Kaya
Erkek ferdi kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Kutluhan Duran
Kadın takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya
Erkek takım kata: Furkan Kaynar, Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar
Ferdi kadın kumite: Müşerref Özdemir, Selvanur Akkurt, Sevil Baş (50 kilo), Damla Ocak, Esra Karabağ, Gülsen Demirtürk (55 kilo), Gülbahar Gözütok, Çağla Eser, İrem Durmaz, Fatma Naz Yenen (61 kilo), Sude Nur Aksoy (68), Fatma Uygur, Rabia Şentürk, Hira Nur Kasatura (+68 kilo)
Ferdi erkek kumite: Mert Halıcı, Hasan Celal Yıldırım, Burak Özdemir (60 kilo), Ömer Abdurrahim Özer, Ekrem Altuner Yılmaz (67 kilo), Enes Bulut, Can Arslan, Alperen Yaman (75 kilo), Murat Öz, Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Samet Gök (84 kilo), Ahmet Bulut, Furkan Kayalı (+84 kilo)
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