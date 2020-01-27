Milli karateciler, 7 madalyayla Paris'te zirvede yer aldı

Karate Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki ilk etabında 7 madalya kazandı.Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şili'de kazandığı 12 madalyayla olimpiyat yılı olan 2020'ye iyi bir başlangıç yapan milli takım, sezonun ikinci turnuvasında da başarılı performansını sürdürdü.2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları arasında en yüksek puanı veren organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alan ay-yıldızlı ekip, genel klasmanda zirvede yer aldı.92 ülkeden 742 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi, 6 kadın ve 10 erkek karateci temsil etti.Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Merve Çoban ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazanırken, Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş da bronz madalya elde etti.Karate 1 Premier Lig'de üst üste üç yıldır sıkletinin en iyisi anlamına gelen "grand winner" unvanını alan Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği Japon Mito Miyahara'dan rövanşı Paris'te aldı. Kumite 50 kilo finalinde Miyahara'yı 10-4 mağlup eden milli sporcu, Paris'te üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, bu sıklette Tokyo 2020 sıralamasında ilk basamakta bulunan Kazak Darkhan Assadilov'u 5-4 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Eray, Paris'te topladığı puanlarla olimpiyatlara katılmak için büyük avantaj yakaladı.Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban da olimpik sıralamanın ilk basamağındaki Çinli Yin Xiaoyan'ı bitime 35 saniye kala aldığı "waza-ari" ile 2-1 yenerek şampiyon oldu.Paris'te dördüncü altın madalya Erkek Kata Milli Takımı'ndan geldi. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde İspanya'yı mağlup ederek Şili'den sonra Fransa'da da zirvede yer almayı başardı.