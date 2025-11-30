30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-168'
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-073'
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-0DA
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
0-01'
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Milli karateciler, 27. Dünya Karate Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı!

Milli karateciler, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.

calendar 30 Kasım 2025 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli karateciler, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'de yapılan 27. Dünya Karate Şampiyonası Mısır'da sona erdi.

Organizasyonda bugün erkekler kumite 84 kiloda milli sporcu Hasan Arslan, finalde Mısırlı Youssef Badawy ile karşılaştı. Hasan Arslan, rakibine 6-0 yenilerek şampiyonayı ikinci bitirdi.


Erkekler ferdi katada tatamiye çıkan Enes Özdemir ise bronz madalya mücadelesinde Mısırlı Mostafa Elghobashy ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada daha önce 60 kilo kumitede Eray Şamdan altın, para karatede Berkay Uslu gümüş, Nesrin Cavadzade de bronz madalya kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Beşiktaş 14 7 3 4 23 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 25 8
