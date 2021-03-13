Milli karateci Uğur Aktaş'ın olimpiyat hedefi altın madalya

Milli karateci Uğur Aktaş, İstanbul'da dün başlayan ve pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan Karate 1 Premier Lig müsabakaları sırasında AA muhabirine açıklamada bulundu.



Pandemi sürecinin 1 seneden fazladır kendilerini turnuvalardan uzak bıraktığını belirten 30 yaşındaki milli sporcu, bu süreçte kondisyonlarını ve karate seviyelerini iyi durumda tuttuklarını dile getirdi.



Söz konusu süreçte hiç maç yapamadıkları için son durumlarını belirleyemediklerini vurgulayan Uğur, Karate 1 Premier Lig'in bu yönden önemine de değindi.



Olimpiyatlara çok fazla süre kalmadığının altını çizen Uğur, "Olimpiyatlarda olmayı garantiledim. Şu anda çok iyi bir seviyedeyiz. Türkiye Karate Milli Takımı olarak dünyada gerçekten çok iyi bir durumdayız. Hem kumite hem kata takımı olarak komple bütün takım arkadaşlarımla iyi bir durumdayız. Benim kendi hedefim olimpiyatta tabii ki altın madalya kazanmak. Şu anda ben olimpiyat kotasını kendi sıkletimde birinci olarak kazandım. O yüzden kendime hissettiğim ekstra bir güven var. Orada tabi amacımız altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.



Olimpiyatlara 8 kategorinin tamamında katılacaklarına inandıklarını vurgulayan Uğur, şöyle devam etti:



"Milli takımdan diğer arkadaşlarımdan kota alanlar oldu. Serap abla da yine birinci sıradan olimpiyat kotası aldı. Geçen sene kota müsabakaları bittiğinde o zaman bizim 8 kategoriden 5 kotamız vardı. Ben umuyorum ki 8 kategorinin 8'inde de orada yer alacağız. Bu şekilde gidersek ben umuyorum ki olimpiyatlarda 3-4 tane altın madalya kazanacak durumumuz olur. Ben kendime ve takım arkadaşlarıma bu konuda çok güveniyorum. Federasyonumuza da aynı şekilde. İyi ve istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz. Umuyoruz bunun sonucunda güzel madalyalar almak nasip olur."



- "Turnuvalarda da hedefimiz altın madalya"



Uğur Aktaş, Karate 1 Premier Lig'in eksiklerini görme açısından büyük avantaj olacağını ifade etti.



Milli karateci, ne seviyede olduklarını görecekleri için heyecan duyduklarını da dile getirerek, "Pandemiden sonra ilk uluslararası bir turnuvanın İstanbul'da yapılıyor olması bizim için büyük bir avantaj. Kendi evimizde olduğumuz için daha rahat performans sergileyeceğiz, eksik ve hatalarımızı göreceğiz. Ev sahibi avantajımızı bu maçlarda kullanmaya çalışacağız. Aynı zamanda heyecanlıyız çünkü uzun bir süre sonra nerede olduğumuzu göreceğiz. Bu süreç boyunca hatalarımı minimal seviyeye indirerek olimpiyatlarda güzel performans sergilemek istiyorum. Tabii ki bu turnuvalarda da hedefimiz altın madalya." değerlendirmesinde bulundu.



Pandemiden önceki süreçte iyi rakipleriyle birçok maça çıktıklarını anlatan Uğur, şunları aktardı:



"Bu süreçten sonra iyi rakipler arasında artık çok ufak farklar sonuçları belirliyor. Biz bu ufak ayrıntıların hepsini düzeltip en az hatayla ilerlemeye çalışıyoruz. Tabi rakiplerimizle bu maçlarda karşılaşacağız. Onların ve kendimizin durumuna bakacağız. Çok güzel bir test olacak bizim için. Bunun haricinde 2 tane daha turnuvamız olacak, onlara da katılacağız. Yani toplamda güzel 3 tane turnuvaya katılmış olacağız ve bunlar rakiplerimizi görmek için iyi fırsatlar. Sonrasında her türlü önlemi alarak yolumuza devam edeceğiz."



- "Başarı bir ekip işidir"



Uğur Aktaş, başarının bir ekip işi olduğunu dile getirdi.



Türkiye Karate Federasyonunun başarısıyla turnuvanın İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Karatenin önde gelen ülkelerinden biriyiz. Bu da bizim dünya çapında ses getirebilecek bir organizasyonu yapabilme cesaretini göstermemizi sağladı. Bu açıdan federasyonumuzu ben bireysel olarak da tebrik ediyorum. Çünkü başarı bir ekip işidir. Sporcular, federasyon artık hepimiz bir arada bir aile gibi olduk. Bu şekilde çalışıyoruz, bu şekilde başarıyı yakalıyoruz. Federasyonumuzun başarısı da bu konuda göz ardı edilemez. Bu organizasyonun burada yapılacak olması hem federasyonumuz açısından, hem diğer ülkelerin bize bakışı açısından, hem de bizim turnuvada göstereceğimiz performans açısından çok önemli. Umuyoruz bu avantajların hepsinin toplamında sonuçta bu yolda güzel başarılar elde ederek ilerleyebiliriz."



