Milli karateci Uğur Aktaş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihe geçmek istiyor

Avrupa şampiyonu milli sporcu Uğur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan Avrupa şampiyonası, pandemi süreci ve yaklaşan olimpiyat oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Karatenin olimpiyatlara dahil edilme kararının 2016'da alındığını hatırlatan milli sporcu, "O zaman 21 yaşındaydım ve çok heyecanlanmıştım. Hedefimi tamamen olimpiyat olarak belirlemiştim. Çok şükür o zamandan bu yana performansımızı sürekli artırdık, kendimizi geliştirerek turnuvalara gittik ve kazandık. Son 3 senede olimpiyat için puan veren 23-24 maça katıldım. Bizim için bu süreç çok zorlu oldu. Çünkü olimpiyata ilk defa gideceğiz. Puanlama süreci uzun sürdü. Hem zihinsel hem fiziksel olarak yıprandık." ifadelerini kullandı.



Tokyo'nun ev sahipliğinde 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Uğur Aktaş, "2024 ve 2028'de karatenin olimpiyatlarda kalıp kalmayacağı belli değil. Bu tek ve son olimpiyat da olabilir. Bir soru işareti var. Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunu başaracağıma inanıyorum. Belki de karate tarihinin +75 kiloda kazanılmış ilk ve son altın madalyası olacak. İnşallah son olmaz devamı gelir. Hem tecrübe hem yaş hem de enerji olarak çok iyi durumdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Kendi kategorimde birinci sıradan olimpiyat kotası aldım. Tabii ki benim için bir avantaj olacak." şeklinde konuştu.



- "Motivasyonum en üst seviyede"



Geçen ay Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda kariyerindeki 4. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Uğur Aktaş, olimpiyatlar öncesi motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtti.



Avrupa şampiyonasının milli takım için güzel geçtiğinden bahseden Aktaş, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Öncesinde iki turnuva olmuştu. Turnuvalarda yaptığımız hataları, eksikleri tartışarak şampiyonaya hazırlandık. Çok şükür orada da güzel sonuçlar elde ettik. Kendi alanımda 4. kez Avrupa'da büyüklerde şampiyonluk kazanmış oldum. Olimpiyat öncesi Avrupa şampiyonluğunun bana güzel motivasyon ve hırs katacağına inanıyordum. Bu yüzden Avrupa şampiyonluğu benim için çok önemli ve değerliydi. Avrupa şampiyonu olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Motivasyonum en üst seviyede." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin karatede dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Uğur Aktaş, "Çok önemli bir yerdeyiz. Milli takım hocalarımız da çok başarılı antrenörler. Keza federasyonumuz çok başarılı. Başarı bir ekip işi. Güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. 8'de 5 kota kazandık. Son eleme turnuvası var. Orada da inşallah 3 kotayı alıp 8'de 8 kotayla olimpiyatlarda yarışmak istiyoruz." diye konuştu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların ertelenmesinin kendilerini etkilediğini ifade eden milli karateci, "İki seneden fazladır maçlara katıldık. Sürekli maç, kamp ve antrenman olarak çok yoğun geçti. İlk etapta bir anda boşluğa düştük. Heyecanımız kursağımızda kalmış gibi oldu. Kendimizi hazırlamıştık. Puanlama bittiğinde olimpiyatlara gidecektik ama iptal oldu ve bir sene ara girdi. Her zaman iyi tarafından bakmaya çalıştık. İki sene boyunca bu kadar maçın getirdiği fiziksel ve zihinsel yorgunluğu üzerimizden atmaya çalıştık. Bu arayı boş geçirmedik. Performansımızı korumak için çabaladık. Sonrasında kamplarla çok ciddi şekilde çalışmalarımızı sürdürdük." şeklinde görüş belirtti.



