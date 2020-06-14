Milli karateci Rabia Elik gözünü olimpiyatlara dikti

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan milli karateci Rabia Elik, olimpiyatlara katılma hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.İlkokul üçüncü sınıfta öğretmenininsorusu üzerine parmak kaldırıp bu spora adım atan Rabia Elik, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekti ve milli takıma kadar yükseldi.Geçen yıl ilk defa katıldığı, Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, 21 yaş altı kategorisinde üçüncü olan Rabia, Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda da şampiyonluğu elde etti.Önceki yıllarda da ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza atan Rabia, başarılarını sürdürerek olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Rabia Elik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul öğretmeni sayesinde karateye başladığını söyledi.Savunma sporu olması dolayısıyla karateye ilgi duyduğunu anlatan Rabia,diye konuştu.Spora ilk başladığında arkadaşları ve yakınlarının karşı çıkmasına rağmen ailesinin kendisine büyük destek verdiğini, bu sayede başarıya ulaştığını dile getiren Rabia,diyenleri duymamayı tercih ettiğini belirterek,dedi.Rabia Elik, son 4 yıldır Türkiye dereceleri elde ettiğini, Balkan şampiyonalarında da altın, gümüş ve bronz madalya aldığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Rabia Elik, özellikle kız çocuklarına, alan ayırt etmeden ilgi duydukları spora başlamasını tavsiye etti.Çocukların spora yönelmesinin büyük bir avantaj olduğunu, bu sayede şampiyonalarda ülkeyi temsil etme imkanı bulabildiklerini aktaran milli sporcu, şöyle devam etti:Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da kariyerinin henüz başında aldığı başarılarla Türk sporuna değer katan Rabia Elik'in Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.