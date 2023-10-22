Milli karateci Ömer Faruk Yürür'den altın madalya

Milli karateci Ömer Faruk Yürür, Dünya Dövüş Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli karateci Ömer Faruk Yürür'den altın madalya
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22 Ekim 2023 00:47
Milli karateci Ömer Faruk Yürür, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Dövüş Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre -75 kiloda ay-yıldızlı sporcu Ömer Faruk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan organizasyonda, Brezilyalı, Kırgız, Tunuslu ve Hollandalı rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Final maçında da Kırgız rakibini mağlup etmeyi başaran Ömer Faruk, altın madalya kazandı.

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