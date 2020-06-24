Milli karateci kardeşlerin hayali birlikte olimpiyata katılabilmek

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecileri Erman ve Eda Eltemur kardeşler, birlikte olimpiyatlara katılmanın hayalini kuruyor.



Erman ve Eda Eltemur kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma mücadelesi veriyor.



Eltemur kardeşler, pandemi nedeniyle önce iptal edilen, sonra yeniden düzenleneceği açıklanan Avrupa Şampiyonası ile Premier Lig organizasyonlarında olimpiyat kotasını almak için tatamiye çıkacak.



İki milli sporcu, koronavirüs sürecindeki çalışmaları ve olimpiyat hedefiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.



75 kiloda mücadele eden Erman Eltemur, daha önce tekvandoda Bahri-Azize Tanrıkulu kardeşlerin olimpiyata katıldığını hatırlatarak, "Eda ile birlikte olimpiyatta mücadele etme hayalimiz var. Bunun bir örneği Bahri ağabey ile Azize ablaydı. Babam bize hep antrenmanlarda, 'Ağabey-kardeş tarihe geçeceksiniz. Olimpiyat şampiyonu olacaksınız.' der. İnşallah kısmet olur ve birlikte olimpiyata gideriz." diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası ve Premier Lig'in düzenlenecek olmasıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılma şansı devam eden Eda Eltemur ise, "Ağabey-kardeş olarak olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Hayalimiz bu. İnşallah nasip olur. Kendi sıkletim 68 kilo ama olimpik sıklet +61 kiloda birleşiyor. Meltem abla (Meltem Hocaoğlu Akyol) ile bu kulvarda mücadele ediyoruz. Olimpiyatlara katılabilmek için elimden geleni yapıyorum. İnşallah bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.



- "Koronavirüs süreci bütün sporcuları olumsuz etkiledi"



Erman Eltemur, koronavirüs sürecinin profesyonel sporcuları olumsuz etkilediğin söyledi.



Pandemi sürecinde evde kaldıkları dönemde formda kalmaya çalıştıklarını aktaran milli karateci, "Koronavirüs süreci bütün sporcuları olumsuz etkiledi. İnsan sağlığı her şeyden önce geldiği için biz de bu sürece uyum sağladık. Bir süre sonra iznimiz çıkınca kulüpte antrenman yapma fırsatı yakaladık. Bu süreçte olabildiğince formda kalmaya çalıştık. Bu virüsün bir an önce sona ermesini ve tatamilere kavuşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya sıralamasında ilk 10'da olan Erman, sıkletinde olimpiyata gidecek 10 sporcudan biri olmak için mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sporda başarı anlamında zirve olimpiyatlardır. Kariyerimde Avrupa ve dünya şampiyonlukları var. Sadece olimpiyat madalyası kaldı. Kota almak için iki maçım kalmıştı ama araya pandemi girdi. O maçlar yeniden oynanacak. İlk önce dünya sıralamasına göre kota vermişlerdi ancak bu iptal oldu. Yeniden maçlara çıkacağız. Önümdeki maçları iyi değerlendirip kotayı almak istiyorum. Eğer kota alamazsam sonrasındaki eleme müsabakalarında kota alacağımı düşünüyorum. Olimpiyatlarda hedefim altım madalya. Karatede olimpiyatlara gitmek, olimpiyatlarda madalya almaktan daha zor. Sıkletimde dünya sıralamasındaki ilk 4 kişi doğrudan gidecek. Üç kişi elemelerden katılacak. İki kişi wildcard, bir kişi de ev sahibi olmak üzere 10 sporcu mücadele edecek. Benim sıkletimde 392 olimpik sporcu var. Bu sporcular arasında beşinciyim. Olimpiyatlara gideceğime ve altın madalya hedefimi gerçekleştirebileceğime yürekten inanıyorum."



Eda Eltemur da önce evde babalarının antrenörlüğünde çalıştıklarını, sonra da kulüpte antrenmanlara başladıklarını anlatarak, "Koronavirüs sürecinde evde hocalarımızın verdiği programla formda kalmaya çalıştık. Ancak performansımız olumsuz etkilendi. Şu anda kulübümüzde antrenmanlara devam ediyoruz. İnşallah bütün sporcular yeniden formunu yakalayabilir." diye konuştu.



- "Eda'ya 'vur' dersen kırabilir"



Erman, birlikte çalıştığı kardeşi Eda'nın antrenman performansının yüksek olduğuna değinerek, "Antrenmanda erkek gibi performans yapabiliyor." dedi.



Pandemi sürecinde antrenman partneri sıkıntısı yaşamadıklarını aktaran Erman, "Eda, çocukluğundan beri spor anlamında elimizde büyüdü. Antrenmanda Eda'nın duruşundan ve bakışından bile neler yapabileceğini anlıyorum. Bu süreçte performanstan ziyade formda kalabilmek için antrenmanlar yaptık. Eda, güzel bir antrenman partneri. Biz, 3 erkek, 1 kız kardeşiz. Ailemizde tek kız olduğu için erkek gibi büyüdü. Antrenmanda da erkek gibi performans yapabiliyor. Kendisine 'Vur.' dersen kırabilir de. Babamız da antrenörlüğümüzü yapıyor. O yüzden bu süreci güzel değerlendirip iyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.



Eda da antrenman partneri konusunda şanslı olduklarını belirterek, "Kendimize ait bir spor salonumuz var. Babam da antrenörlüğümüzü yapıyor. Babam ve ağabeyim ile güzel antrenmanlar yaptık." şeklinde konuştu.



